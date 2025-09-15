Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro francês Samuel Umtiti anuncia aposentadoria aos 31 anos

Autor AFP
Tipo Notícia

O zagueiro francês Samuel Umtiti, sem clube desde que deixou o Lille, há três meses, anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira (15), aos 31 anos.

"Depois de ter vivido uma carreira intensa com altos e baixos, chegou o momento de me despedir (...). Dei tudo com paixão e não me arrependo de nada", escreveu o agora ex-jogador ao publicar um vídeo em sua conta no Instagram.

Revelado pelo Lyon e com uma passagem de seis anos pelo Barcelona, Umtiti teve a carreira prejudicada pelas lesões nas últimas temporadas. Ele chegou ao Lille em janeiro deste ano, mas pouco jogou devido aos recorrentes problemas físicos.

Umtiti é o quinto jogador campeão da Copa do Mundo de 2018 pela seleção francesa a se aposentar, depois de Blaise Matuidi (2022), Adil Rami (2023), Raphaël Varane (2024) e Steve Mandada (2025).

Seu momento mais marcante na campanha do título mundial foi o gol de cabeça que deu a vitória aos 'Bleus' sobre a Bélgica por 1 a 0 na semifinal.

