Trump viaja ao Reino Unido para segunda visita de Estado

Tapete vermelho para Donald Trump: o Reino Unido se prepara para mostrar na quarta e quinta-feira (17 e 18) todo o seu esplendor real para cortejar aquele que se tornará o primeiro presidente americano a receber as honras de uma segunda visita de Estado. A primeira, durante a qual foi recebido pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham, ocorreu em 2019, durante o primeiro mandato de Trump.

Com um itinerário que inclui sobrevoos, um passeio de carruagem com o rei Charles III e até um grande banquete de Estado no histórico Castelo de Windsor, o Reino Unido não poupará esforços para agradar Trump, que sempre se mostrou fascinado pela monarquia. O objetivo parece ser manter o primeiro-ministro, Keir Starmer, em bons termos com Trump quando se reunirem na residência de campo do líder britânico para conversas sobre comércio, tarifas e a guerra na Ucrânia. O programa planejado visa manter Trump longe das multidões e manifestantes: toda a agenda ocorrerá fora de Londres, onde se espera uma grande manifestação contra o republicano de 79 anos. O líder trabalhista Starmer não é naturalmente alinhado ao republicano Trump, mas tem trabalhado arduamente para conquistar sua boa vontade desde que o bilionário voltou à Casa Branca em janeiro.

"Isso é realmente especial, nunca aconteceu antes, é sem precedentes", disse Starmer enquanto entregava pessoalmente uma carta do rei a Trump no Salão Oval em fevereiro, convidando-o para a visita de Estado. - Roteiro majestoso - O bilionário republicano — de mãe escocesa — expressou repetidamente seu apreço por sua última visita de Estado.

A próxima, agora que Trump revolucionou a ordem internacional desde seu retorno ao poder, é crucial para o Reino Unido, que mantém um forte vínculo por sua famosa "relação especial" com Washington. O herdeiro ao trono, o príncipe William, e a princesa Catherine, iniciarão a visita com um alto nível de glamour, dando as boas-vindas a Trump e sua esposa Melania em Windsor na quarta-feira. Depois, o rei Charles III e a rainha Camilla vão acompanhar os Trump com uma procissão real de carruagem, uma cerimônia militar e um sobrevoo de jatos de combate durante o dia, culminando com um banquete de Estado à noite. Trump também fará uma visita privada ao túmulo da rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022.

Na quinta-feira, a primeira-dama Melania Trump, que raramente aparece em público, também terá sua própria agenda. A primeira-dama fará uma visita à Casa das Bonecas da rainha Mary em Windsor com Camilla e participará de um evento educacional com Catherine, que tem retomado suas atividades oficiais de forma progressiva após lutar contra o câncer. - Vias de fato -