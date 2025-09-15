Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sueco Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara com 6,30 metros

AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O sueco Armand Duplantis foi o protagonista da jornada de segunda-feira no Mundial de Atletismo de Tóquio ao conquistar o tricampeonato do salto com vara e bater o próprio recorde mundial, com a marca de 6,30 metros.

A medalha de prata foi conquistada pelo grego Emmanouil Karalis (6,00 m). O australiano Kurtis Marschall (5,95 m) levou o bronze e completou o pódio.

