Sueco Armand Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara com 6,30 metros
O sueco Armand Duplantis foi o protagonista da jornada de segunda-feira no Mundial de Atletismo de Tóquio ao conquistar o tricampeonato do salto com vara e bater o próprio recorde mundial, com a marca de 6,30 metros.
A medalha de prata foi conquistada pelo grego Emmanouil Karalis (6,00 m). O australiano Kurtis Marschall (5,95 m) levou o bronze e completou o pódio.
