Rubio promete a Israel 'apoio inabalável' na guerra em Gaza

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (15) que os Estados Unidos fornecerão "apoio inabalável" a Israel na guerra em Gaza e pediu a eliminação do movimento islamista armado Hamas, durante sua visita oficial a Jerusalém. "O povo de Gaza merece um futuro melhor, mas esse futuro melhor não pode começar até que o Hamas seja eliminado", disse Rubio a repórteres, acompanhado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Vocês podem contar com nosso apoio inabalável e compromisso para tornar isso uma realidade", acrescentou o diplomata americano. Netanyahu afirmou que a visita de Rubio é uma "mensagem clara" de que os Estados Unidos apoiam Israel e elogiou o presidente americano, Donald Trump, por seu apoio, chamando-o de "o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca". Por outro lado, o secretário de Estado acusou aliados dos EUA, como o Reino Unido e a França, de encorajarem o Hamas com suas intenções de reconhecer oficialmente a existência de um Estado palestino, e alegou que esses são gestos em grande parte "simbólicos". "Eles não têm absolutamente nenhum impacto em nos aproximar de um Estado palestino. O único impacto que têm é fazer o Hamas se sentir mais encorajado", afirmou.

Rubio esclareceu que Trump quer que a guerra em Gaza "acabe", o que implicaria na libertação dos reféns feitos no ataque de 7 de outubro de 2023 e na garantia de que o Hamas "deixe de ser uma ameaça". Mas as negociações para pôr fim à guerra se complicaram na semana passada, quando o governo Trump foi pego de surpresa por um bombardeio israelense no Catar, que teve como alvo os líderes do Hamas que deveriam discutir uma nova proposta de cessar-fogo dos EUA na Faixa de Gaza. O ataque matou cinco membros palestinos do Hamas e um policial do Catar.

- Cúpula de países árabes e muçulmanos no Catar- O ataque também colocou em risco a normalização das relações entre Israel e os países árabes. Líderes de quase 60 nações árabes e muçulmanas que compõem a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica se reúnem nesta segunda-feira na capital do Catar, Doha, para uma cúpula de emergência, onde planejam denunciar a "brutal agressão israelense" contra o Catar e alertar que o ataque coloca em risco as relações entre Israel e os países árabes, "incluindo acordos existentes e futuros", segundo um rascunho da declaração final da cúpula, ao qual a AFP teve acesso.

Rubio planeja viajar ao Catar na terça-feira, segundo uma autoridade americana. - "Capital eterna" - Durante sua visita a Israel, Rubio caminhou com Netanyahu no Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, e posteriormente expressou sua crença de que a cidade é a "capital eterna" de Israel.