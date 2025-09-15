EUA: diretor do FBI será ouvido no Congresso após erro na investigação da morte de Charlie Kirk

Horas após o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, o diretor do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, Kash Patel, disse que o suspeito do crime estava sob custódia. No entanto, o atirador não estava. Os dois homens que haviam sido detidos foram rapidamente liberados e as autoridades de Utah reconheceram que o atirador continuava foragido. A falsa garantia foi mais do que um deslize. Ela destacou a incerteza em torno da liderança de Patel no FBI, quando a credibilidade do departamento - e a do próprio Patel - estão sob pressão extraordinária.

Patel agora se aproxima das audiências de supervisão do Congresso dos Estados Unidos, que devem ocorrer nesta terça-feira, 16, e na quarta-feira, 17, nas quais enfrentará não apenas perguntas sobre essa investigação, mas dúvidas mais amplas sobre se ele pode estabilizar uma agência federal de aplicação da lei fragmentada por disputas políticas e turbulências internas. Os democratas estão prontos para pressionar Patel sobre a demissão de executivos seniores que gerou um processo judicial, sua insistência nas queixas do presidente americano Donald Trump relacionadas à Rússia, mesmo depois do fim da investigação, e uma reorganização de recursos que priorizou a luta contra a imigração ilegal e os crimes nas ruas, embora o FBI tenha sido definido por décadas por seu trabalho em ameaças complexas, como contra a espionagem e a corrupção pública. Isso se soma às questões sobre o tratamento dado aos arquivos do caso de exploração sexual de Jeffrey Epstein, a adição de um codiretor adjunto para trabalhar ao lado do diretor adjunto Dan Bongino e o uso de polígrafos em alguns agentes nos últimos meses para identificar fontes de vazamentos. Os republicanos, por sua vez, provavelmente se unirão em sua defesa ou redirecionarão os holofotes para os críticos do FBI. As audiências oferecerão a Patel seu palco mais importante até agora e, talvez, o teste mais claro para saber se ele pode convencer o país de que o FBI, sob sua supervisão, pode evitar agravar seus erros em um momento de violência política e desconfiança crescente.

"Devido ao ceticismo que alguns membros do Senado tiveram e ainda têm, é extremamente importante que ele tenha um ótimo desempenho nessas audiências de supervisão", disse o ex-executivo do FBI, Gregory Brower, que atuou como seu principal funcionário para assuntos congressuais. O FBI se recusou a comentar sobre o próximo depoimento de Patel ao comitê. Erro gerou dúvidas sobre capacidade

O assassinato de Kirk é um caso minuciosamente acompanhado, não apenas por se tratar da mais recente onda de violência política nos EUA, mas também por causa da amizade de Kirk com Trump, Patel e outras figuras e aliados da administração. Enquanto agentes de Salt Lake City conduziam a investigação após a confirmação da morte do influenciador na última quarta-feira, 10, Patel publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que "o suspeito pelo horrível tiroteio" estava "sob custódia". O governador de Utah, Spencer Cox, disse em uma entrevista coletiva quase simultânea que "quem fez isso" seria encontrado, sugerindo que as autoridades ainda estavam procurando. Pouco depois, Patel postou que a pessoa sob custódia havia sido liberada. "Isso não transmite a mensagem que você quer que o público receba", disse o executivo aposentado de contraterrorismo do FBI Chris O'Leary. "Teve o efeito contrário. As pessoas começam a se perguntar o que está acontecendo."

Questionamentos Na quinta-feira, 11 , uma entrevista coletiva programada para a tarde foi cancelada devido a "desenvolvimentos rápidos", enquanto Patel e Bongino viajavam para Utah. Ela foi realizada à noite. Patel compareceu, mas não falou. À medida que a busca se prolongava, Patel desabafou com raiva com funcionários do FBI na quinta-feira sobre o que ele percebia como uma falha em mantê-lo informado, incluindo o fato de não ter recebido rapidamente uma fotografia do suspeito do crime. A informação foi confirmada por duas pessoas familiarizadas com o assunto, que não estavam autorizadas a discuti-lo e falaram sob condição de anonimato. O jornal americano The New York Times já havia divulgado anteriormente detalhes da ligação.