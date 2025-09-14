Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terremoto atinge norte da Colômbia

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado na madrugada deste domingo, 14, na região de Antioquia, na Colômbia. De acordo com o Serviço Geológico do país vizinho, o abalo sísmico se deu em nível superficial e começou a ser sentido por volta das duas horas da manhã. Não há registro de vítimas até o fechamento deste texto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) apontou magnitude de 5,4 e profundidade de 50,2 quilômetros neste terremoto.

