Terremoto atinge norte da Colômbia

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado na madrugada deste domingo, 14, na região de Antioquia, na Colômbia. De acordo com o Serviço Geológico do país vizinho, o abalo sísmico se deu em nível superficial e começou a ser sentido por volta das duas horas da manhã. Não há registro de vítimas até o fechamento deste texto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) apontou magnitude de 5,4 e profundidade de 50,2 quilômetros neste terremoto.