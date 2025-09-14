Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (14) que a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, a Israel mostra a força da relação entre ambos os aliados, dias após um ataque israelense contra o Hamas no Catar ter causado condenação internacional. A viagem ocorre apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter demonstrado descontentamento com o bombardeio israelense de terça-feira contra líderes do movimento islamista palestino no Catar, aliado de Washington.

Este ataque sem precedentes teve como alvo líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha, capital deste Estado mediador nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O bombardeio "não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas teremos que falar sobre isso, sobre qual impacto isso terá", declarou o chefe da diplomacia americana aos jornalistas antes de sua partida. Segundo o Departamento de Estado, o objetivo da viagem de Rubio é garantir o apoio americano a Israel, antes do próximo reconhecimento de um Estado palestino por parte de vários países na Assembleia Geral da ONU. Com um kipa judaico, Rubio rezou neste domingo no Muro das Lamentações junto com Netanyahu e o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, observou um correspondente da AFP.

O premiê, que falou do secretário de Estado como um "amigo extraordinário" de Israel, afirmou que sua visita mostra "a força da aliança israelense-americana". "É tão forte, tão duradoura, como as pedras do Muro das Lamentações que acabamos de tocar", disse o premiê à imprensa. Na segunda-feira, Rubio terá várias reuniões antes de ir embora na terça-feira.

- Fim da política de "dois pesos e duas medidas" - Por outro lado, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instou a comunidade internacional neste domingo a "parar de usar dois pesos e duas medidas" e sancionar Israel por "todos os crimes que cometeu". "Israel deve saber que a guerra de extermínio em curso a que nosso irmão, o povo palestino, está sendo submetido, cujo objetivo é expulsá-los de sua terra, não funcionará", afirmou Al Thani.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque mortal do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel dizimou os líderes deste grupo, e jurou destruí-lo e expulsá-lo do território palestino, governado pelos islamistas desde 2007. No sábado, Netanyahu voltou a insistir que "se livrar" dos líderes do Hamas "eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra". Mas, para o Fórum das famílias de reféns, a principal organização israelense que reúne os parentes dos sequestrados em Gaza, é o próprio Netanyahu quem está obstruindo o fim da guerra.