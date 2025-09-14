Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incursão da Rússia no território romeno é violação da soberania da UE, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou neste domingo a incursão russa no espaço aéreo da Romênia como "uma flagrante violação da soberania da União Europeia e uma séria ameaça à segurança regional".

Em mensagem publicada em seu perfil no X, Von der Leyen afirmou que o bloco está trabalhando em conjunto com Bucareste e os demais Estados-membros para proteger o território europeu. Ela reforçou ainda a solidariedade da UE com a Romênia.

Rússia Ucrânia União Europeia

