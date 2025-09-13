Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforços garantem vitórias de Newcastle e Arsenal no Inglês

Autor Jeremy TALBOT
O Arsenal e seus reforços atropelaram o Nottingham Forest de Ange Postecoglou por 3 a 0 neste sábado (13), em uma 4ª rodada de Campeonato Inglês para Nick Woltemade, que marcou em sua estreia pelo Newcastle.

Menos de 30 minutos foram suficientes para o centroavante alemão balançar as redes pela primeira vez com os 'Magpies', que venceram o Wolverhampton por 1 a 0, em seu primeiro jogo desde a saída do sueco Alexander Isak para o Liverpool.

A contratação mais cara da história do Newcaslte se posicionou de forma inteligente entre dos defensores para receber um cruzamento de Jacob Murphy e marcar de cabeça o gol do jogo (29') no St James' Park.

"Estou aqui há quatro dias, então tudo era novidade para mim. O treinador me deu liberdade, me senti bem em campo", disse o atacante, que foi substituído no segundo tempo sob aplausos da torcida após sofrer cãibras.

Por sua vez, o Chelsea, que poderia pular para a ponta da tabela, tropeçou ao empatar em 2 a 2 com o Brentford, quatro dias antes de enfrentar o Bayern de Munique na Alemanha pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Os 'Blues' saíram atrás no placar com um gol de Kevin Schade (35'), mas reagiram no segundo tempo e conseguiram a virada através de Cole Palmer (61') e Moisés Caicedo (85').

Quando parecia que o time londrino sairia com a vitória e a liderança provisória, Fábio Carvalho marcou para o Brentford nos acréscimos (90'+3) e decretou o empate.

- Zubimendi brilha em vitória do Arsenal -

Com dois gols de Martín Zubimendi, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 subiu para a ponta da tabela, igualando o Liverpool, que no domingo visita o Burnley.

Com este resultado, os 'Gunners' deixam para trás a derrota para os 'Reds' na rodada passada (1 a 0) e vão com confiança para a estreia na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Athletic Bilbao.

Zubimendi foi o protagonista da vitória do time londrino. Contratado nesta temporada, o espanhol balançou as redes pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra aos 32 minutos de jogo e fechou o placar no segundo tempo (79').

O segundo gol do Arsenal foi obra do sueco Viktor Gyökeres (46'), que igualou Erling Haaland na artilharia do campeonato (3 gols), antes de o norueguês entrar em campo no clássico de Manchester, no domingo.

A má notícia para o técnico Mikel Arteta foi a lesão de Martin Odegaard, que teve que ser substituído no primeiro tempo por um problema no ombro e agora se junta a Saliba, Havertz, Saka e Gabriel Jesus no departamento médico.

Pelo lado do Forest, a derrota marca uma estreia para esquecer do técnico australiano Ange Postecoglou, que substituiu o português Nuno Espírito Santo, demitido após um mau início de campeonato.

Por sua vez, o Tottenham, ex-time de Postecoglou, também chegou aos 9 pontos, ao bater o West Ham fora de casa por 3 a 0.

Nos demais jogos deste sábado, o Fulham derrotou o Leeds por 1 a 0 e o Bournemouth bateu o Brighton por 2 a 1, enquanto Sunderland e Crystal Palace ficaram no 0 a 0, mesmo placar do duelo entre Aston Villa e Everton.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Arsenal - Nottingham                3 - 0

   Bournemouth - Brighton              2 - 1

   Newcastle - Wolverhampton           1 - 0

   Crystal Palace - Sunderland         0 - 0

   Everton - Aston Villa               0 - 0

   Fulham - Leeds                      1 - 0

   West Ham - Tottenham                0 - 3

   Brentford - Chelsea                 2 - 2

  

   - Domingo:

   (10h00) Burnley - Liverpool                

   (12h30) Manchester City - Manchester United

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                  9   4   3   0   1   9   1   8

    2. Tottenham                9   4   3   0   1   8   1   7

    3. Liverpool                9   3   3   0   0   8   4   4

    4. Bournemouth              9   4   3   0   1   6   5   1

    5. Chelsea                  8   4   2   2   0   9   3   6

    6. Everton                  7   4   2   1   1   5   3   2

     . Sunderland               7   4   2   1   1   5   3   2

    8. Crystal Palace           6   4   1   3   0   4   1   3

    9. Newcastle                5   4   1   2   1   3   3   0

   10. Fulham                   5   4   1   2   1   3   4  -1

   11. Manchester United        4   3   1   1   1   4   4   0

   12. Brentford                4   4   1   1   2   5   7  -2

   13. Brighton                 4   4   1   1   2   4   6  -2

   14. Nottingham               4   4   1   1   2   4   8  -4

   15. Leeds                    4   4   1   1   2   1   6  -5

   16. Manchester City          3   3   1   0   2   5   4   1

   17. Burnley                  3   3   1   0   2   4   6  -2

   18. West Ham                 3   4   1   0   3   4  11  -7

   19. Aston Villa              2   4   0   2   2   0   4  -4

   20. Wolverhampton            0   4   0   0   4   2   9  -7

