Maduro convoca venezuelanos alistados aos quartéis para aprender 'a atirar'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta sexta-feira (12) reservistas, milicianos e jovens que se alistaram para que compareçam aos quartéis no fim de semana para receberem treinamento militar e aprenderem "a atirar" para defender o país diante do que classifica de ameaça dos Estados Unidos. "Todos os venezuelanos que se alistaram [...] O povo para seus quartéis para receber treinamento e aprender nos polígonos de tiro a atirar para a defesa da pátria", exclamou Maduro durante um ato da juventude do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) em Caracas, transmitido pela televisão estatal.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram oito navios para o sul do Caribe para o que definiram como manobras contra o tráfico internacional de drogas. Washington não apresentou oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, mas Maduro denuncia um "assédio" e uma ameaça disfarçada de luta contra o narcotráfico. O presidente ordenou o envio de pelo menos 25 mil efetivos das forças armadas a estados fronteiriços com a Colômbia e o Caribe, e convocou os cidadãos a se alistarem na Milícia Bolivariana, um corpo armado composto por civis, para somar fileiras diante de uma eventual invasão americana. "Os membros da comunidade, milicianos, reservistas, jovens e pessoas que se alistaram bravamente serão destacados para as 312 unidades militares da Venezuela. Eles ficarão nos quartéis para receber o treinamento tático necessário", disse Maduro nesta sexta. O presidente venezuelano compareceu ao ato da juventude chavista em um ambiente festivo, dançando e cantando, e depois pronunciou seu discurso inflamado.