Arsenal vence Nottingham Forest e pula para liderança do Inglês

Com este resultado, os 'Gunners' deixam para trás a derrota para os 'Reds' na rodada passada (1 a 0) e vão com confiança para a estreia na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Athletic Bilbao.

Com dois gols de Martín Zubimendi, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 neste sábado (13) e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês, com 9 pontos, igualando o Liverpool, que ainda visita o Burnley na rodada.

Zubimendi foi o protagonista da vitória do time londrino. Contratado nesta temporada, o espanhol balançou as redes pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra aos 32 minutos de jogo e fechou o placar no segundo tempo (79').

O segundo gol do Arsenal foi obra do sueco Viktor Gyökeres (46'), que igualou Erling Haaland na artilharia do campeonato (3 gols), antes de o norueguês entrar em campo no clássico de Manchester, no domingo.

A má notícia para o técnico Mikel Arteta foi a lesão de Martin Odegaard, que teve que ser substituído no primeiro tempo por um problema no ombro e agora se junta a Saliba, Havertz, Saka e Gabriel Jesus no departamento médico.

Pelo lado do Forest, a derrota marca uma estreia para esquecer do técnico australiano Ange Postecoglou, que substituiu o português Nuno Espírito Santo, demitido após um mau início de campeonato.