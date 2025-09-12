Solicitantes de asilo vivem com medo das manifestações anti-imigração em Londres

Na capital britânica, vários hotéis que hospedam solicitantes de asilo foram atacados durante manifestações anti-imigração, gerando temor entre os que estão hospedados ali e também entre os moradores. A entrada do hotel Thistle Barbican, que abriga cerca de 600 solicitantes de asilo, no centro da capital, está protegida por barreiras de aço e placas de madeira.

"Eu não me sinto seguro porque as pessoas pensam que somos seus inimigos", declara um dos solicitantes de asilo à AFP, que prefere manter o anonimato. Este homem africano está hospedado ali há dois anos enquanto sua solicitação de asilo é analisada, devido à obrigação do governo britânico de lhe oferecer abrigo. Mas "nos últimos dois meses, as pessoas mudaram", diz ele, sentindo uma hostilidade crescente após as últimas manifestações na Inglaterra. Os protestos começaram em frente a um hotel em Epping, ao nordeste de Londres, onde um solicitante de asilo hospedado ali foi acusado de ter tentado beijar uma adolescente de 14 anos, pelo que foi condenado por agressão sexual na última semana.

A indignação também cresceu nas redes sociais, com publicações que acusavam os migrantes de estarem hospedados em hotéis de luxo e de beneficiarem de vantagens que os britânicos não têm. "Não estou aqui para atacar mulheres ou crianças, mas para obter proteção", diz à AFP este solicitante de asilo. Os inquilinos do hotel estão "assustados", concorda Mo Naeimi, refugiado iraniano de 29 anos, que no passado esteve hospedado ali e trabalha para uma associação que ajuda solicitantes de asilo.

Do lado de fora do hotel, manifestantes pintaram a bandeira da Inglaterra (a cruz vermelha de São Jorge sobre fundo branco) em muros ou cabines telefônicas. Nas últimas semanas, as bandeiras inglesa e britânica se multiplicaram pelo país, uma demonstração de patriotismo fomentada pela extrema direita e ligada a essas manifestações anti-imigração. Os protestos ocorrem no momento em que o governo trabalhista de Keir Starmer luta para conter a chegada de imigrantes que cruzam clandestinamente o Canal da Mancha.

Mais de 30.000 imigrantes chegaram em pequenos barcos este ano. - "Tensão palpável" - Em frente ao Thistle Barbican, um comerciante paquistanês, que chegou a Londres há 20 anos, pendurou a bandeira inglesa na vitrine de seu negócio.