Kirk morreu baleado, mas seus apoiadores continuam defendendo o porte de armas nos EUA

Boeden Seitzinger ainda está "traumatizado" pela morte de Charlie Kirk. O eletricista de 18 anos estava nas primeiras filas do evento em uma universidade em Utah, no oeste dos Estados Unidos, onde o influenciador pró-Trump foi assassinado com um tiro no pescoço. "Vi sangue jorrando de sua artéria carótida", conta à AFP o jovem, que usava um boné vermelho com a inscrição "Make America Great Again", o lema do presidente Donald Trump.

"Era evidente que ele não ia sobreviver. Foi aterrorizante", acrescenta Seitzinger ao participar na quinta-feira (11) de uma vigília em memória de Kirk em Orem, o subúrbio de Salt Lake City, onde o ativista conservador foi assassinado em 10 de setembro. Apesar da morte desta figura da direita americana, Seitzinger rejeita totalmente a ideia de implementar controles mais rigorosos para a obtenção de armas de fogo nos Estados Unidos. "Isso não teria mudado nada. Quando se quer, se pode: as pessoas conseguem armas, aconteça o que acontecer", sustenta. O suposto assassino de Kirk se entregou à polícia nesta sexta-feira. As autoridades ainda não explicaram em quais circunstâncias foi comprado o rifle com mira telescópica encontrado em alguns arbustos perto da cena do crime.

Mas uma coisa é certa: Utah é um dos estados mais permissivos em matéria de armas. Nesta região muito conservadora, adultos podem portar armas de fogo sem permissão, exceto jovens de 18 a 20 anos. Nos campi, como o da Utah Valley University onde Kirk foi morto, ter uma arma é possível contanto que se tenha permissão. - Defensor da Segunda Emenda -

Seitzinger ia caçar com sua família desde criança e adquiriu seu primeiro rifle há alguns meses. A compra levou 30 minutos, o tempo necessário para que a loja verificasse seus antecedentes policiais. O jovem se opõe a qualquer norma que o obrigasse a esperar vários dias. "Isso não é o que Charlie teria querido", estima. "Charlie costumava dizer que uma arma de fogo é tão perigosa quanto a pessoa que a maneja. Não se deve culpar a arma de fogo, mas sim a pessoa que a utiliza".

"O fato de que ele está morto não me faz ter medo das armas, me faz ter medo das pessoas", aponta. Kirk, que foi abatido enquanto respondia a uma pergunta sobre os ataques a tiros, muito comuns nos Estados Unidos, era um fervoroso defensor da Segunda Emenda da Constituição deste país, que garante o direito de portar armas. O ativista chegou a afirmar que "vale a pena pagar o preço, infelizmente, de algumas mortes por arma de fogo a cada ano para que possamos ter a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos concedidos por Deus".