Inter de Milão visita Juventus pela 3ª rodada da Serie A

O início de Cristian Chivu no comando da Inter de Milão não foi totalmente convincente, mas o ex-zagueiro 'nerazzurro' terá a oportunidade de se redimir neste sábado (13), no jogo de maior destaque da terceira rodada da Serie A, contra a Juventus, em Turim. Independentemente de seu currículo, seu histórico de títulos e sua experiência, qualquer técnico que sucedesse Simone Inzaghi teria que lidar com as comparações.

Porque não é uma tarefa fácil substituir o homem que deu à Inter o 20º Scudetto de sua história em 2024 e que levou o time à final da Liga dos Campeões da Uefa duas vezes (2023 e 2025), antes de viajar para a Arábia Saudita poucos dias após a dolorosa derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da principal competição da Europa. - Plano B e sem experiência - E menos ainda quando o novo técnico é visto como um Plano B (a Inter queria Cesc Fàbregas, mas o Como se opôs à sua saída) e inexperiente (13 jogos como técnico interino do Parma na temporada passada). Chivu ainda não conta com a aprovação da torcida da Inter, que tem se mostrado cética desde o anúncio de sua nomeação.

Com o romeno já no comando, a Inter perdeu nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos (2 a 0 para o Fluminense). Depois, a equipe de Lautaro Martínez começou a temporada na Serie A com uma vitória de 5 a 0 sobre o Torino, mas a euforia inicial evaporou após a derrota, uma semana depois, em casa, para a Udinese (2 a 1). "Ainda estamos em construção. Precisamos continuar trabalhando e encontrar a motivação para ver o que esta temporada pode nos oferecer", explicou Chivu.

E depois dessa derrota para a Udinese, muitos de seus jogadores titulares se juntaram às respectivas seleções, deixando o treinador com pouco tempo de preparação para a partida contra a Juventus e a estreia na Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro, diante do Ajax. --- Programação da 3ª rodada da Serie A e classificação: - Sábado:

(10h00) Cagliari - Parma (13h00) Juventus - Inter (15h45) Fiorentina - Napoli