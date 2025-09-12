China denuncia passagem de navios militares de EUA e Reino Unido no Estreito de Taiwan

Pequim denunciou o tráfego de navios militares americanos e britânicos pelo Estreito de Taiwan na sexta-feira (12), pouco depois de anunciar que seu novo porta-aviões também transitou por essa sensível passagem marítima. A China reivindica Taiwan e considera o estreito que os separa -- uma das rotas marítimas mais transitadas do mundo -- parte de seu território.

Também na sexta-feira, o novo porta-aviões chinês Fujian navegou nesse local como parte de um teste antes de sua entrada em serviço. "Em 12 de setembro, o contratorpedeiro americano Higgins e a fragata britânica Richmond transitaram pelo Estreito de Taiwan, causando incômodo e perturbações", declarou em comunicado o coronel Shi Yi, porta-voz do Comando Oriental do Exército chinês. Em resposta, o Exército chinês "organizou forças navais e aéreas para rastrear e monitorar sua passagem", acrescentou, ao advertir que essas ações "minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan". Os Estados Unidos e o Reino Unido, bem como muitos outros países, consideram esta via navegável de aproximadamente 150 km de largura como águas internacionais abertas.