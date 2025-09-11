Reino Unido anuncia 142 milhões de libras em ajuda à Ucrânia em visita de secretária a Kiev

A secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, em visita à Kiev, anunciou hoje 142 milhões de libras em ajuda do Reino Unido para a Ucrânia durante o restante de 2025 e o próximo ano. 100 milhões de libras serão para oferecer suporte vital para assistência humanitária e da população, como reparo de sistemas críticos de água e aquecimento, além de ajudar a sustentar meios de subsistência e empregos para fortalecer a resiliência ucraniana no quarto inverno de guerra, segundo o governo britânico.

Os 42 milhões de libras restantes ajudarão a realizar reparos vitais na rede de transmissão de eletricidade e a implementar proteção crítica para a infraestrutura de gás e energia. "Escolhi visitar a Ucrânia nos meus primeiros dias como Secretária de Relações Exteriores porque a segurança da Ucrânia é crucial para a segurança do Reino Unido. Estou certa de que o apoio do Reino Unido é inabalável e mais forte do que nunca, pois sabemos a ameaça de segurança e estabilidade a longo prazo que a agressão russa representa não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa", disse Cooper.