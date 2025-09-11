Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas

O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos. Harry, que está em Londres esta semana para participar de diversos eventos programados com instituições beneficentes, aproveitou a viagem para tentar uma aproximação com seu pai.

O último encontro entre os dois havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando Harry viajou dos Estados Unidos, onde reside, após saber do câncer de seu pai, cuja natureza não foi divulgada e pelo qual ainda está em tratamento. Estas são as principais etapas desta disputa: - 2019 - Um ano após o casamento do príncipe Harry e da atriz californiana Meghan Markle, o casal processa vários tabloides por invasão de privacidade.

Harry menciona em um documentário do canal britânico ITV tensões com seu irmão William, enquanto Meghan fala sobre suas dificuldades diante da pressão que teve de suportar ao entrar para a família real. - 2020 - Em 8 de janeiro, Harry e Meghan, a quem a rainha Elizabeth II concedeu o título de duques de Sussex, anunciam no Instagram que querem renunciar à maior parte de suas obrigações reais, dividir seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, e tornar-se financeiramente independentes.

Em março, fazem sua última aparição com a família real e perdem a proteção policial e o financiamento público de que desfrutavam. O casal se instala brevemente em Vancouver, no Canadá, antes de comprar uma casa em Montecito, na Califórnia. O casal assina contratos com a Netflix e o Spotify por milhões de dólares.

- 2021 - Em 7 de março, em uma polêmica entrevista concedida a Oprah Winfrey, a estrela americana dos 'talk shows', Meghan confessa que pensou em suicídio ao ingressar na família real. O casal também insinua que a família real é racista, afirmando que um de seus membros se perguntou sobre a cor da pele do filho antes de seu nascimento, dado que a mãe de Meghan é uma mulher negra.