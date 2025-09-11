México: explosão de caminhão-tanque mata três pessoas e fere outras 70 na capital do país

Três pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após um caminhão-tanque explodir e incendiar vários veículos sob um viaduto em uma rodovia na Cidade do México, na quarta-feira, 10.

O caminhão carregava quase 50 mil litros de gasolina. A prefeita da capital mexicana, Clara Brugada, disse que a explosão destruiu cerca de 30 veículos e deixou 19 dos feridos em estado grave, incluindo o motorista do caminhão. Entre os feridos, estão um bebê e uma criança de 2 anos.