Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México: explosão de caminhão-tanque mata três pessoas e fere outras 70 na capital do país

México: explosão de caminhão-tanque mata três pessoas e fere outras 70 na capital do país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após um caminhão-tanque explodir e incendiar vários veículos sob um viaduto em uma rodovia na Cidade do México, na quarta-feira, 10.

O caminhão carregava quase 50 mil litros de gasolina. A prefeita da capital mexicana, Clara Brugada, disse que a explosão destruiu cerca de 30 veículos e deixou 19 dos feridos em estado grave, incluindo o motorista do caminhão. Entre os feridos, estão um bebê e uma criança de 2 anos.

A explosão ocorreu em uma importante via que liga a Cidade do México à cidade de Puebla. Fonte: Associated Press

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar