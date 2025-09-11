Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-jogador de basquete americano Jason Collins, o primeiro jogador a se declarar gay em uma liga principal, está em tratamento para um tumor cerebral, anunciou a NBA nesta quinta-feira (11) em um comunicado divulgado em seu nome. 

"Jason Collins, embaixador da NBA e veterano da liga há 13 anos, está atualmente em tratamento para um tumor cerebral", diz o comunicado. "Jason e sua família agradecem pelo apoio e orações e respeitosamente pedem privacidade enquanto dedicam toda a sua atenção à saúde e ao bem-estar de Jason". 

Collins, de 46 anos, jogou oito temporadas com os Nets e também atuou pelos Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves e Wizards. 

Em sua carreira, ele disputou 735 partidas, com médias de 3,6 pontos e 3,7 rebotes, até sua aposentadoria em novembro de 2014. 

Em fevereiro daquele ano, em um jogo entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, ele se tornou o primeiro jogador assumidamente homossexual a competir tanto na NBA quanto nas outras grandes ligas esportivas norte-americanas (beisebol, futebol americano e hóquei no gelo). 

Collins havia se assumido gay em 2013 em um artigo em primeira pessoa publicado pela revista Sports Illustrated.

O Brooklyn Nets publicou uma mensagem de apoio a seu ex-jogador nas redes sociais nesta quinta-feira.

"Enviamos nosso amor e apoio a Jason Collins e sua família", escreveu a equipe de Nova York na rede social X.

bb/gbv/ma/aam/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

basquete nba

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar