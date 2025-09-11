Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir drones russos em espaço aéreo da Polônia

Autor Agência Estado
O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência sobre a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia, confirmou o Ministério de Relações Exteriores da Polônia nesta quinta-feira, 11. O encontro deve ocorrer na sexta-feira, 12.

Líderes europeus expressaram nesta quinta-feira preocupação com a crescente hostilidade russa que ameaça países da região, à medida que as forças de Moscou prosseguem com a invasão da Ucrânia.

A incursão na Polônia, ocorrida em meio a ataques incessantes da Rússia contra a vizinha Ucrânia, aprofundou receios de longa data de que a guerra de três anos entre os vizinhos da Polônia pudesse precipitar um conflito mais amplo.

Os esforços liderados pelos EUA para conduzir Moscou e Kiev a um acordo de paz até agora não tiveram sucesso.

Autoridades europeias descreveram a incursão como uma provocação deliberada, obrigando a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enfrentar uma potencial ameaça em seu espaço aéreo pela primeira vez e levando-a a reavaliar sua resposta militar e suas capacidades.

*Com informações da Associated Press

