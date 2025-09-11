Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir drones russos em espaço aéreo da Polônia

Líderes europeus expressaram nesta quinta-feira preocupação com a crescente hostilidade russa que ameaça países da região, à medida que as forças de Moscou prosseguem com a invasão da Ucrânia.

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência sobre a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia, confirmou o Ministério de Relações Exteriores da Polônia nesta quinta-feira, 11. O encontro deve ocorrer na sexta-feira, 12.

A incursão na Polônia, ocorrida em meio a ataques incessantes da Rússia contra a vizinha Ucrânia, aprofundou receios de longa data de que a guerra de três anos entre os vizinhos da Polônia pudesse precipitar um conflito mais amplo.

Os esforços liderados pelos EUA para conduzir Moscou e Kiev a um acordo de paz até agora não tiveram sucesso.

Autoridades europeias descreveram a incursão como uma provocação deliberada, obrigando a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a enfrentar uma potencial ameaça em seu espaço aéreo pela primeira vez e levando-a a reavaliar sua resposta militar e suas capacidades.

*Com informações da Associated Press