Austrália investiga influenciador americano por lutar com crocodilos

As autoridades australianas investigam o influenciador americano Mike Holston, conhecido na internet como 'therealtarzann', após ele se gravar lutando com crocodilos selvagens no estado de Queensland, uma atividade considerada "extremamente perigosa e ilegal". Em uma série de vídeos publicados em sua conta no Instagram, Holston aparece lutando com crocodilos de água salgada e de água doce.

Em uma das publicações, ele mergulha e sai da água segurando um réptil pelo pescoço, com sangue no cotovelo. "Ele me pegou, mas eu o peguei", afirma. O influenciador disse que os vídeos, que acumulam milhões de visualizações, têm "fins educativos". Mas suas ações geraram indignação na Austrália, onde a multa máxima por interferir com um crocodilo de água salgada é de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares americanos, 134.000 reais). O governo de Queensland disse na quarta-feira que está "investigando ativamente" os vídeos de Holston.