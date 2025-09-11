Assassinato do conservador Charlie Kirk reabre feridas da divisão política nos EUA

O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk em uma universidade de Utah revelou novamente a profunda divisão política nos Estados Unidos, apesar das condenações expressas pelas principais figuras do país. Horas após o atentado, filmado por vários jovens estudantes, a Câmara dos Representantes não conseguiu realizar uma breve oração em memória de Kirk, de 31 anos, um fervoroso defensor do presidente Donald Trump.

Os legisladores democratas protestaram e os republicanos responderam com gritos, até que o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, restabeleceu a ordem. "Temos que estar à altura" desse tipo de incidente, pediu Johnson posteriormente à rede CNN. O presidente da Câmara revelou que vários deputados pediram-lhe para abrir um debate sobre proteção policial. - O debate nas redes sociais -

O assassinato de Kirk foi qualificado como um "dia sombrio" para os Estados Unidos por Trump, que passou por outro atentado semelhante há pouco mais de um ano, durante a campanha eleitoral. O ex-presidente democrata Joe Biden e a ex-candidata à presidência Kamala Harris, derrotada por Trump, condenaram rapidamente o assassinato do ativista. No entanto, nas redes sociais o debate era fervoroso, como já ocorre regularmente em comissões legislativas no Congresso, em reuniões municipais ou em campi universitários, onde o clima de confronto em torno da guerra em Gaza provoca graves incidentes há quase dois anos.

"O assassinato de Kirk não foi um caso isolado. A violência política aumenta nos Estados Unidos", argumenta Matthew Continetti, diretor de política interna do instituto conservador American Enterprise. "Ninguém negaria a existência da violência política na extrema direita. Vimos isso em Charleston em 2015, em Pittsburgh em 2018, em El Paso em 2019, em Minneapolis em junho. Mas ignorar o recente aumento do extremismo de esquerda é cegueira deliberada", explica essa voz de direita no site The Free Press. "Não há nenhum suspeito sob custódia. Não sabemos quem fez isso nem por quê. Mas o presidente dos Estados Unidos já está pedindo purgas", disse na rede social X Julia Loffe, do site Puck News, de extrema esquerda.

"Durante anos, aqueles na esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo", denunciou Trump em um discurso especial transmitido pela televisão. O republicano foi recebido nesta semana em um restaurante de Washington sob gritos de "Hitler do nosso tempo" por manifestantes. - Ativista enérgico -