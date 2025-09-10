Torcedor do Oviedo é preso por fazer gestos racistas contra Mbappé

Após a partida, a Liga de Futebol Profissional (LFP) denunciou "gritos e sons racistas contra jogadores madridistas", que foram posteriormente transmitidos em um programa de televisão e em plataformas de redes sociais.

Um torcedor do Oviedo foi detido por "fazer gestos e sons racistas" contra Kylian Mbappé durante o jogo entre o clube asturiano e o Real Madrid no estádio Carlos Tartiere, pelo Campeonato Espanhol, no dia 24 de agosto, informou a polícia espanhola nesta quarta-feira (10).

A análise das imagens e vídeos ajudou os agentes a identificar o torcedor que estava no setor Fondo Norte, parte da arquibancada destinada à torcida anfitriã.

Ele foi preso por crime contra a integridade moral e crime de ódio por imitar um macaco de maneira "visível" e "exagerada" quando os jogadores do Real Madrid comemoravam o primeiro gol de sua vitória por 3 a 0, marcado por Mbappé.

Segundo a polícia, também foi proposta uma sanção administrativa por violência, racismo, xenofobia e intolerância no esporte, que contempla multas de 60 mil euros (aproximadamente R$ 380 mil na cotação atual) até 650 mil euros (R$ 4 milhões) para infrações muito graves, assim como a proibição de ir a estádios.

Ainda de acordo com a polícia, a investigação também foi reportada à Procuradoria Adjunta contra Crimes de Ódio e Discriminação, que na Espanha podem levar a penas de até três anos de prisão.