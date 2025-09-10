Quadro de Rubens 'perdido' há 400 anos é encontrado em Paris

Um quadro do famoso pintor Peter Paul Rubens (1577-1640), que se acreditava perdido desde 1613, há mais de 400 anos, foi encontrado em uma mansão em Paris, informou nesta quarta-feira (10) o leiloeiro especialista que encontrou a obra. "Trata-se de uma obra-prima, um Cristo na cruz, pintado em 1613, que havia desaparecido e que encontrei em setembro de 2024 durante o inventário e a venda de uma mansão no distrito 6 de Paris", disse à AFP Jean-Pierre Osenat, presidente da casa de leilões com o mesmo nome, que leiloará o quadro no dia 30 de novembro.

"É um acontecimento raríssimo e uma descoberta sem precedentes", acrescentou. "Foi pintado por Rubens no auge de seu talento e autenticado pelo professor Nils Büttner", especialista em arte alemã, flamenga e holandesa dos séculos XV e XVI, presidente do Rubenianum, organização na Antuérpia, perto da antiga casa-atelier de Rubens, e responsável pelo estudo da sua obra, segundo Osenat. "Eu estava no jardim de Rubens, dando voltas enquanto o comitê de especialistas deliberava sobre a autenticidade do quadro, quando me chamaram para dizer 'Jean-Pierre, temos um novo Rubens!'", contou emocionado. "É o começo da pintura barroca, Cristo é representado crucificado, isolado, luminoso, destacando-se com força entre um céu escuro e ameaçador. Atrás do fundo rochoso e verde do Gólgota, aparece uma vista que mostra Jerusalém iluminada, mas aparentemente sob uma tempestade", descreveu, acrescentando que a obra está em "muito bom estado" de conservação.