Peru enfrenta o desafio de conter o crescente negócio da extorsão

Motoristas de ônibus são baleados e explosivos detonados em frente a comércios e escolas. A extorsão floresce em Lima, em meio a uma polícia peruana que afirma não ter capacidade para desmantelar o negócio mais lucrativo do crime organizado. Em um modesto prédio na capital peruana, o coronel Roger Cano e sua brigada de 50 membros aprimoram suas táticas antiextorsão no Cone Norte, considerada a área mais perigosa de Lima, com quase três milhões de habitantes.

Este é um crime "fácil de cometer e difícil de combater", disse o oficial à AFP. Sua missão é atacar o cérebro do crime, despojando-o de seus "recursos logísticos e humanos": capturar o assassino de aluguel ou "atirador", apreender a dinamite, enquanto agentes de inteligência, em uma abordagem "mais silenciosa e paciente", perseguem os chefes e suas finanças. É mais fácil extorquir do que roubar um banco. "Eles não correm riscos, não mostram o rosto, não enfrentam a polícia diretamente", acrescenta. A extorsão se espalhou tanto no Peru que é considerada um desafio comparável ao tráfico de drogas — o Peru é o segundo maior produtor mundial de cocaína, segundo a ONU — ou às guerrilhas de esquerda nas décadas de 1980 e 1990.

E também tem um forte impacto social e psicológico, pois a vítima permanece em contato com o agressor: ela é extorquida diariamente, semanalmente ou mensalmente, observa o cientista político Eduardo Moncada, autor do livro "Resistindo à Extorsão: Vítimas, Criminosos e Estados na América Latina". Com apenas um celular, um extorsionário pode invocar um grupo criminoso e gerar medo, observa. - Lacuna tecnológica -

As autoridades detectaram seis tipos de extorsão, incluindo "chalequeo" (segurança em troca de dinheiro), cotas (pagamento pela realização de uma atividade econômica) e gota a gota (empréstimos com juros altos). Esta última modalidade prospera no emprego informal, que no Peru chega a 73%. Sem acesso ao crédito bancário, os trabalhadores informais recorrem a extorsionários. O objetivo do coronel Cano é atacar as gangues emergentes antes que elas "tomem o centro do palco". Mas enfrenta várias dificuldades. Por exemplo, as operadoras de telefonia não respondem rapidamente aos pedidos de geolocalização de celulares usados em chantagens.

As autoridades também carecem de equipamentos de rastreamento de comunicações. A lacuna tecnológica "nos deixou um tanto encurralados", disse à AFP o coronel Franco Moreno, chefe da divisão geral de investigações contra sequestros e extorsão. No entanto, mais do que isso, pesa a desconfiança dos cidadãos em relação ao Estado, afirma o professor Moncada, da Universidade de Columbia. E o medo de que as autoridades possam estar "em conluio com o crime organizado (...) que as está extorquindo". - Mutação -