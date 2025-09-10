O que diz o artigo 4 da Otan, acionado pela Polônia após drones russos violarem espaço aéreo

Essa etapa é importante porque todas as decisões da Otan são tomadas por consenso. Em seu nível mais básico, a consulta envolve a troca de informações e opiniões entre os países, mas também pode incluir a comunicação de ações ou decisões já tomadas ou prestes a serem adotadas pelos governos, além de discussões para chegar a um consenso sobre políticas ou medidas a serem implementadas.

A Polônia acionou o artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após drones russos violarem seu espaço aéreo durante um ataque da Rússia ao oeste da Ucrânia, nesta quarta-feira, 10. O acordo entre os países da Otan é composto por 14 artigos. O artigo 4 prevê que essas nações devem consultar os outros membros sempre que, na opinião de qualquer uma delas, "a integridade territorial, a independência política ou a segurança" de algum integrante esteja ameaçada.

De acordo com informações disponíveis no site da Otan, essa é a oitava vez que o artigo 4 é acionado. A primeira vez ocorreu em fevereiro de 2003, quando a Turquia - país que recorreu à medida cinco vezes - solicitou assistência defensiva da Otan devido a ameaças à sua população ou território resultantes do conflito armado no vizinho Iraque.

Antes do acionamento feito pela Polônia nesta quarta-feira, a última vez que o artigo 4 havia sido invocado foi em fevereiro de 2022, quando Bulgária, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Romênia solicitaram consultas após a invasão russa ao território ucraniano. Os poloneses já haviam recorrido à medida anteriormente, em março de 2014, quando as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram.

Os drones russos que invadiram a Polônia foram derrubados com apoio de equipamentos dos membros da Otan. As Forças Armadas do país informaram no X (antigo Twitter) que trabalham nas buscas e localização dos objetos e orientaram a população a não se aproximar de itens desconhecidos que possam representar ameaças.

Em uma declaração divulgada após o ocorrido, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que "uma avaliação completa do incidente está em andamento". "O que está claro é que a violação da noite passada não é um incidente isolado." Ele também reforçou a importância do aumento dos investimentos em defesa, discutido na cúpula de Haia, em junho deste ano, quando os líderes concordaram em elevar a meta de gastos para 5% do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país. "E permitam-me concluir dizendo que a Rússia está travando uma perigosa guerra de agressão contra a Ucrânia, que tem como alvos constantes civis e infraestrutura civil. Os aliados estão determinados a intensificar seu apoio à Ucrânia diante da crescente campanha russa", afirmou.