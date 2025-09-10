Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milhares de residências continuam sem eletricidade em Berlim após incêndio

Autor AFP
Tipo Notícia

Quase 20.000 casas e empresas continuavam sem energia elétrica nesta quarta-feira (10) em um subúrbio de Berlim, mais de 24 horas depois de um incêndio que afetou dois postes, anunciou a rede de distribuição elétrica. 

A polícia suspeitou de um 'incêndio criminoso' e não descartou 'uma motivação política por trás do incêndio', ocorrido na madrugada de terça-feira no bairro de Johannisthal, sudeste da capital, segundo uma porta-voz da corporação. 

Cerca de 50.000 casas ficaram sem eletricidade inicialmente. A polícia abriu uma investigação para esclarecer os fatos. 

O porta-voz da Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, declarou à AFP que foi solicitado aos clientes que recuperaram o serviço que usassem a eletricidade 'da forma mais moderada possível'. 

Em nota, a operadora afirmou que esperava que a eletricidade fosse restabelecida para todos 'até quinta-feira'. 

Os cabos danificados durante o suposto ataque estão fora de serviço, o que obrigou a Stromnetz Berlin a extrair cabos elétricos subterrâneos para restabelecer a conexão, uma operação longa e complexa. 

Doze escolas afetadas pelo apagão permaneceram fechadas nesta quarta-feira, além de várias linhas de trens. 

Em uma carta publicada na plataforma online Indymedia, um grupo que se autodenomina antimilitarista e anarquista afirmou ter atacado um complexo que abriga empresas e instituições científicas.

