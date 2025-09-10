Farmacêutica Merck desiste de construir centro de pesquisa bilionário no Reino Unido

O grupo farmacêutico americano Merck anunciou, nesta quarta-feira (10), a sua decisão de não concluir a construção de um centro de pesquisa avaliado em um bilhão de libras (cerca de US$ 1,35 bilhão ou R$ 7,34 bilhões) em Londres e atribuiu a decisão à falta de investimento do governo britânico no setor. A empresa, também conhecida como MSD, informou em um comunicado que "não prevê mais ocupar o local de Belgrove House em King's Cross", no centro de Londres, onde 800 pessoas passariam a trabalhar a partir de 2027.

A Merck também encerrará, antes do fim do ano, suas atividades em dois laboratórios de Londres (London Bioscience Innovation Centre e Francis Crick Institute), o que acabará com 125 postos de trabalho. A decisão "reflete as dificuldades enfrentadas pelo Reino Unido para remediar a falta de investimentos no setor das ciências da vida e a desvalorização geral dos medicamentos e vacinas inovadoras por parte dos sucessivos governos britânicos", explicou a farmacêutica, confirmando uma informação do jornal Financial Times. "Em poucas palavras, o Reino Unido não é competitivo em escala internacional", especificou a MSD ao veículo financeiro. Um porta-voz do Executivo britânico disse à AFP que o governo está "pronto para apoiar as pessoas afetadas" pela decisão da empresa, sem reagir diretamente ao anúncio.