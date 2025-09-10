Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosão de caminhão de gás deixa ao menos 57 feridos na Cidade do México

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos 57 pessoas ficaram feridas, 19 delas com gravidade, após a explosão de um caminhão que transportava gás em uma localidade no leste da Cidade de México, que também provocou danos numerosos, informaram as autoridades.

O veículo explodiu quando se deslocava por uma ponte em Iztapalapa, um populoso distrito da capital, o que provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em 19 pessoas, de acordo com as autoridades da capital.

"Não há nenhuma morte até este momento", disse Myriam Urzúa, secretária de Gestão Integral de Riscos e Defesa Civil local, que indicou que os feridos estão sendo atendidos em diversos hospitais.

Imagens difundidas na televisão e nas redes sociais mostram o momento da forte explosão, que produziu enormes labaredas visíveis a grande distância.

Nessas imagens é possível ver dois homens com grande parte das roupas de seu torso queimadas e com sinais aparentes causados pelo fogo em amplas partes de sua pele.

Outro vídeo mostra dezenas de pessoas que estavam perto do local do acidente fugindo aterrorizadas, enquanto o fogo se expandia à distância.

Cerca de 18 veículos também foram atingidos pela explosão, cujas causas estão sendo investigadas.

O veículo ficou tombado sobre a via, e os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, segundo imagens do local do acidente.

Também havia vários automóveis queimados, entre eles um caminhão de carga, enquanto outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

