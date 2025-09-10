EUA: avião enviado pela Coreia do Sul para buscar imigrantes está retido no país

Um avião fretado sul-coreano partiu para os EUA para repatriar trabalhadores detidos em uma operação em 4 de setembro na fábrica de baterias da Hyundai. Foram 475 trabalhadores detidos, mais de 300 sul-coreanos, causando choque na Coreia do Sul, aliada dos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que está em diálogo com autoridades dos EUA para permitir o retorno de um avião com trabalhadores coreanos liberados após detenção em uma operação de imigração na Geórgia. No entanto, o voo não pode partir nesta quarta-feira, 10, como planejado, devido a uma razão não especificada pelos EUA, disse o ministério.

No fim de semana, o governo sul-coreano anunciou ter alcançado um acordo para a liberação dos trabalhadores, atualmente em um centro de detenção na Geórgia, que serão transferidos para Atlanta para embarcar no voo. O objetivo das saídas "voluntárias" é evitar deportações que possam impedir o retorno dos trabalhadores aos EUA por até 10 anos.

A operação na Geórgia gerou indignação em Seul, que recentemente prometeu investimentos bilionários nos EUA. Autoridades dos EUA alegam que alguns trabalhadores cruzaram ilegalmente a fronteira, enquanto outros tinham vistos expirados, mas a prática de empresas sul-coreanas de utilizar vistos de curta duração para enviar trabalhadores foi tolerada por anos.

Segundo especialistas e autoridades, o governo da Coreia do Sul pressiona por um novo sistema de vistos para trabalhadores qualificados há anos, mas ainda não foi atendido. Fonte: Associated Press.

