Em tribunal, esposa do presidente do governo espanhol nega ter desviado fundos

A esposa do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que já prestou depoimento várias vezes perante um juiz, compareceu novamente a um tribunal nesta quarta-feira (10) para responder a uma suspeita de desvio de fundos, o que negou categoricamente. Begoña Gómez se limitou a responder a "três ou quatro perguntas" feitas por seu advogado "durante um minuto e meio ou dois minutos" em uma audiência a portas fechadas, indicou uma fonte judicial presente no interrogatório.

O juiz Juan Carlos Peinado, responsável pelo caso, busca determinar se uma funcionária contratada pela presidência do governo trabalhou para Gómez, então responsável por um programa de mestrado na Universidade Complutense de Madri. Se Cristina Álvarez serviu "às atividades privadas de Begoña Gómez", isto poderia "representar um desvio de recursos públicos em benefício de interesses privados", indicou o juiz ao citar ambas. Gómez afirmou que, de forma "pontual", pediu a Álvarez, encarregada de assisti-la, para "enviar alguma mensagem", mas insistiu que esta última "nunca" a ajudou em suas atividades profissionais. Segundo ela, a assistente gerenciava a agenda institucional e conhecia sua agenda pessoal apenas para evitar que houvesse sobreposições.