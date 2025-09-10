Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do FBI confirma que suspeito de tiroteio que matou Kirk está sob custódia

Autor Agência Estado
O diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, disse que o suspeito do tiroteio que matou o influenciador Charlie Kirk era mantido sob custódia.

"Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Forneceremos atualizações assim que possível" disse Patel em publicação no X.

CEO e cofundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, Kirk morreu após ser baleado em um evento universitário em Utah.

