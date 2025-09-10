Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados de Hong Kong rejeitam novos direitos para casais homoafetivos

Autor AFP
Tipo Notícia

Os deputados de Hong Kong rejeitaram, nesta quarta-feira (10), um projeto de lei para conceder novos direitos a casais homoafetivos com união registrada no exterior, um golpe para a comunidade LGBTQIA+. 

O projeto previa conceder direitos em questões médicas e procedimentos legais após um falecimento, como visitar o cônjuge no hospital ou reivindicar o corpo do falecido. 

No entanto, apenas se aplicaria aos casais homoafetivos que tivessem se casado ou assinado uma união civil no exterior. O casamento igualitário não é legal em Hong Kong, região ao sul da China, nem no restante do país. 

O governo apresentou o projeto de lei após um tribunal determinar, em 2023, a criação de um marco legal para os casais LGBTQIA+, mas a maioria dos 89 deputados que compõem o Conselho Legislativo o rejeitou. 

O atual Conselho Legislativo ainda não havia rejeitado nenhum texto apresentado pelo Executivo local. 

No entanto, este projeto enfrentou a rejeição dos três grandes partidos pró-Pequim do território, que o consideraram contrário à família tradicional. 

Antes da votação, ativistas da comunidade LGBTQIA+ lamentaram que o texto concedesse direitos limitados e apenas alguns parlamentares manifestaram publicamente seu apoio ao projeto. 

Ainda assim, as associações LGBTQIA+ acabaram por resignar-se nas últimas semanas e apoiaram o texto, considerando que poderia representar um avanço. 

Ao término da votação, a Anistia Internacional (AI) criticou "o desprezo alarmante pelos direitos" das pessoas LGBTQIA+ e denunciou em nota "um retrocesso que mostra até que ponto Hong Kong ainda tem um longo caminho a percorrer antes que todos (...) possam desfrutar de igualdade de direitos".

