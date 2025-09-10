Deputados de Hong Kong rejeitam novos direitos para casais homoafetivos

Os deputados de Hong Kong rejeitaram, nesta quarta-feira (10), um projeto de lei para conceder novos direitos a casais homoafetivos com união registrada no exterior, um golpe para a comunidade LGBTQIA+. O projeto previa conceder direitos em questões médicas e procedimentos legais após um falecimento, como visitar o cônjuge no hospital ou reivindicar o corpo do falecido.

No entanto, apenas se aplicaria aos casais homoafetivos que tivessem se casado ou assinado uma união civil no exterior. O casamento igualitário não é legal em Hong Kong, região ao sul da China, nem no restante do país. O governo apresentou o projeto de lei após um tribunal determinar, em 2023, a criação de um marco legal para os casais LGBTQIA+, mas a maioria dos 89 deputados que compõem o Conselho Legislativo o rejeitou. O atual Conselho Legislativo ainda não havia rejeitado nenhum texto apresentado pelo Executivo local. No entanto, este projeto enfrentou a rejeição dos três grandes partidos pró-Pequim do território, que o consideraram contrário à família tradicional.