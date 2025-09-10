Alpine 'não terá mais desculpas em 2026', diz Flavio Briatore

"Em 2026, teremos um motor como os outros (...) não teremos mais desculpas", enfatizou o chefe da Alpine, Flavio Briatore, em entrevista à AFP nesta quarta-feira (10), já que a escuderia francesa de Fórmula 1 será contará com um motor Mercedes. O futuro regulamento, que entrará em vigor no ano que vem, vai embaralhar as cartas e dar ambição a Briatore, que acredita que "a equipe tem tudo o que precisa para ter sucesso".

A Alpine, que terminou o campeonato de construtores de 2024 em sexto, terá dificuldade em evitar o 10º e último lugar nesta temporada. "Honestamente, achávamos que estaríamos muito melhores este ano. O motor que temos é realmente uma grande desvantagem. Principalmente agora que os 20 carros estão a um segundo um do outro. Com dois décimos a menos, você pode acabar entre o sexto e o 17º lugar", explica o italiano. Muito atrás de seus concorrentes, a Alpine decidiu apostar tudo em 2026, mesmo que isso signifique sacrificar 2025. "A Alpine não tem capacidade para desenvolver o carro de 2025 e fabricar o novo carro para 2026. Em algum momento, é preciso fazer escolhas", acrescenta Briatore.

No ano que vem, o motor será fornecido pela Mercedes e não mais pela Renault. "Em 2026, teremos um motor como qualquer outro, pode ser melhor ou não, mas não teremos mais desculpas como temos agora com o motor", enfatizou. "Os recursos financeiros estão lá, com o apoio da Renault e dos nossos patrocinadores. O túnel de vento e os engenheiros estão trabalhando bem. Temos tudo o que precisamos para fazer isso, e precisamos fazer", continuou.

Ao chegar a Alpine em junho de 2024, Briatore anunciou que o objetivo era lutar por vitórias em 2026 e pelo título mundial em 2027. O discurso mudou um pouco. - Pódios em 2026 - "Podemos subir ao pódio no ano que vem. Temos potencial para ficar entre os seis primeiros e até entre os quatro primeiros se tudo correr bem", disse.

"Não voltei a passeio", insiste o ex-chefe da Renault F1 Team (2000-2009), que conquistou dois títulos, em 2005 e 2006, sob sua direção. Nos últimos meses, muitos rumores circularam no padoque sobre a venda da equipe e a saída da Renault, controladora da Alpine. Embora o ex-CEO da Renault, Luca de Meo, que trouxe Briatore de volta à equipe, tenha negado, sua saída inesperada em julho reacendeu a incerteza.