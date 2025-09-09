Lançamento mundial do novo livro de Dan Brown, autor de 'O Código da Vinci'

O famoso escritor americano Dan Brown, autor do sucesso mundial "O Código Da Vinci", publicou nesta terça-feira (9) seu mais recente romance de mistério, um lançamento simultâneo em 16 idiomas. "O Segredo Final", com mais de 800 páginas, marca o retorno de Brown oito anos após sua última obra, "Origem".

O autor descreveu a história como "o romance mais ambicioso e com a trama mais intrincada que já escrevi até hoje". O livro é lançado nesta terça-feira simultaneamente nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Itália, entre outros países. Seus seguidores em outros lugares, como Espanha ou Argentina, terão que aguardar um ou dois dias para poder adquiri-lo. É o sexto volume de aventuras do herói Robert Langdon, especialista em símbolos esotéricos. Desta vez, a história é ambientada em Praga e gira em torno de um "ensaio explosivo sobre a natureza da consciência humana que poderia transformar séculos de crenças estabelecidas", segundo o editor francês JC Lattès. "As características dos livros de Dan — códigos, arte, história, religião e ciência — brilham em todo o seu esplendor junto com uma trama eletrizante", afirmou em comunicado Nihar Malaviyau, responsável pela editora Penguin Random House Global.

Para evitar vazamentos no período anterior ao lançamento, editoras, gráficas e tradutores trabalharam em segredo e sob rígidas cláusulas de confidencialidade. Brown, de 61 anos, planeja iniciar nesta terça-feira em Nova York uma turnê promocional de um mês que o levará a 12 países. Após dois primeiros livros que passaram relativamente despercebidos, o autor americano, um discreto professor de ensino médio, publicou em 2003 "O Código Da Vinci", um dos maiores sucessos de vendas da história.