Trump ameaça impor sanções à Rússia após maior bombardeio contra a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou no domingo que está disposto a impor mais sanções à Rússia, depois que Moscou executou a maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra. Um ataque de drones e mísseis russos na madrugada de domingo deixou pelo menos seis mortos em diferentes pontos da Ucrânia e provocou um incêndio na sede do governo em Kiev.

Trump declarou à imprensa que não está feliz com o ocorrido e, ao ser questionado na Casa Branca se estava disposto a impor mais sanções contra Moscou, respondeu: "Sim, estou". Diante da magnitude do ataque, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que espera uma resposta contundente dos Estados Unidos. "É importante que os aliados reajam de forma global a este ataque", afirmou Zelensky em sua mensagem diária divulgada nas redes sociais. A Rússia tem intensificado a ofensiva contra a Ucrânia desde que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com Trump no Alasca em 15 de agosto, em uma cúpula após a qual não houve nenhum avanço para um cessar-fogo.

O ataque contra a sede do governo da Ucrânia, um grande complexo no centro de Kiev, é o primeiro do tipo em três anos e meio de conflito, e Zelensky alertou que a investida só prolongará a guerra. Um jornalista da AFP viu chamas no topo do prédio onde se reúne o conselho de ministros ucraniano e fumaça em outros pontos da capital. "Pela primeira vez, o teto e os andares superiores foram danificados devido a um ataque inimigo", informou a primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, pelo Telegram.

Siridenko informou que não foram reportadas vítimas no edifício. Os serviços de emergência informaram no começo da tarde que o incêndio havia sido contido. - "Crime deliberado" - O ataque também danificou vários prédios altos em Kiev, relataram os serviços de emergência.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, esta ofensiva, com mais de 800 drones e 13 mísseis lançados contra a Ucrânia, é a maior operação aérea russa desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Moscou não dá sinais de que pretende deter o confronto e mantém suas exigências: a Ucrânia deve ceder mais território e renunciar completamente ao apoio de seus aliados ocidentais. As forças russas ocupam agora aproximadamente 20% do território da Ucrânia.