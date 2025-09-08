Príncipe Harry visitará seu pai Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

O príncipe Harry chegou, nesta segunda-feira (8), a Londres para um evento beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana se reunirá com seu pai, o rei Charles III, para tentar uma reconciliação após anos de tensões. Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024, quando Harry, que mora nos Estados Unidos, pegou um avião ao saber que o rei, de 76 anos, sofre de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

Seu encontro na residência do rei, Clarence House, em Londres, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para sua casa na Califórnia após passar uma noite em um hotel. Desde então, voltou três vezes a Londres, mas em nenhuma dessas viagens se reuniu com a família real, com quem rompeu em 2020, acumulando ressentimentos. "Gostaria muito de me reconciliar com minha família", disse esperançosamente em maio à BBC. "Não sei quanto tempo meu pai ainda tem", acrescentou o irmão mais novo do príncipe William, herdeiro do trono. Em 9 de julho, um encontro em Londres entre o responsável pela comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova encarregada de relações públicas de Harry, Meredith Maines, reacendeu as especulações. O The Mail on Sunday publicou uma foto da reunião.

- "Reconciliação possível" - Segundo o The Mirror, o rei e seu filho podem se encontrar esta semana. "Uma reconciliação é possível", opinou o historiador e comentarista da realeza, Ed Owens. "Para sua reputação, após sua morte, uma reconciliação com o filho seria vista como algo muito positivo", acrescentou à AFP. O príncipe, de 40 anos, comparecerá na noite desta segunda-feira, em Londres, à gala beneficente da WellChild, que apoia crianças com deficiência. Padrinho da organização há 17 anos, fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina.

Mais cedo, nesta segunda-feira, Harry visitou o castelo de Windsor, ao oeste de Londres, onde deixou flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth II, que morreu há três anos. Na terça-feira, irá para Nottingham (norte da Inglaterra), onde visitará um estúdio de gravação para jovens e anunciará "uma doação" para outra organização, a Children in Need, que luta contra a violência infantil. "A grande pergunta, se eles se encontrarem (Charles III e Harry), seria: onde?", questionou Joe Little, editor-chefe da Majesty Magazine, revista mensal sobre a realeza.

A reunião de julho "mostra que existe um canal de comunicação", declarou à AFP. - Contradições - Little considera que o rei deseja uma reconciliação, mas aponta as contradições de um príncipe que critica abertamente a família real e pede publicamente uma aproximação.