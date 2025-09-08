Príncipe Harry verá rei Charles III em sua viagem desta semana a Londres?

O príncipe Harry retorna, nesta segunda-feira (8), a Londres em ocasião de uma festa beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana irá se reunir com seu pai, o rei Charles III, para tentar reconciliar-se após anos de tensões. Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024, quando Harry, que mora nos Estados Unidos, tomou um avião após saber que o rei, de 76 anos, sofria de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O encontro na residência do rei, Clarence House, em Londres, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para sua casa na Califórnia após passar uma noite em um hotel. Desde então, o príncipe retornou três vezes a Londres, mas em nenhuma de suas viagens se reuniu com a família real, com quem rompeu em 2020, acumulando ressentimentos. "Gostaria muito de reconciliar-me com minha família", disse, esperançoso, em maio passado à BBC. "Não sei quanto tempo resta ao meu pai", acrescentou o irmão mais novo do príncipe William, herdeiro do trono. Em 9 de julho, um encontro em Londres entre o encarregado de comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova responsável de relações públicas de Harry, Meredith Maines, reacendeu as especulações. O The Mail on Sunday publicou uma foto na qual eles aparecem reunidos em um terraço.

- "Conversa a sós" - Segundo o tabloide The Mirror, o rei e seu filho poderiam reunir-se esta semana por ocasião da viagem de Harry "para uma conversa a sós". O palácio de Buckingham manteve-se em silêncio sobre o assunto.

"Uma reconciliação é possível", opinou o historiador e comentarista real, Ed Owens. "Está no interesse do rei como figura pública", disse à AFP. "Para sua reputação, após seu falecimento, uma reconciliação com seu filho seria vista como algo muito positivo". "Esta família tão dividida desviou a atenção por tempo demais com suas histórias de tabloides, fofocas e escândalos", destacou.

Harry, de 40 anos, participará nesta segunda-feira da festa da organização beneficente Well Child em Londres, da qual é padrinho, entregará um prêmio a uma menina com deficiência e fará um discurso. O príncipe tem outros compromissos no Reino Unido durante esta semana, informou seu porta-voz. O rei, por sua vez, passou o fim de semana na Escócia, onde assistiu no sábado aos tradicionais Highland Games perto do castelo de Balmoral.