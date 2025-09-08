Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Príncipe Harry deposita flores no túmulo da avó em Windsor

Autor AFP
Tipo Notícia

O príncipe Harry compareceu, nesta segunda-feira (8), ao castelo de Windsor, a oeste de Londres, para depositar flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth II, falecida há três anos, informou seu porta-voz.

O túmulo de Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022, encontra-se na capela de São Jorge do castelo.

O príncipe Harry, que vive na Califórnia, chegou a Londres nesta segunda-feira para cumprir vários compromissos nos próximos dias.

A principal pergunta feita pela imprensa e pela opinião pública britânica em relação a sua visita é se ele se encontrará com o pai, o rei Charles III, que sofre de câncer, após anos de tensões na família real.

Harry visitou sozinho o túmulo de sua avó no castelo de Windsor, disse seu porta-voz à AFP.

O príncipe e seu pai não se encontram desde fevereiro de 2024. Harry, que ostenta o título de duque de Sussex, pegou um voo após saber que o rei, de 76 anos, sofre de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O príncipe, de 40 anos, participará nesta segunda-feira à noite em Londres da festa beneficente da organização WellChild, que apoia crianças com deficiência.

Padrinho desta organização há 17 anos, ele fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina de 6 anos.

Na terça-feira, Harry irá a Nottingham (norte da Inglaterra), onde visitará um estúdio de gravação para jovens e anunciará "uma doação substancial" a outra associação, a Children in Need (Crianças Necessitadas), que combate a violência infantil.

Harry também mantém uma relação distante com seu irmão mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, que tinha um compromisso nesta segunda-feira fora de Londres.

"Adoraria me reconciliar com a minha família", confidenciou Harry à BBC em maio. "Não sei quanto tempo resta para o meu pai", acrescentou.

