Nottingham Forest demite técnico Nuno Espirito Santo

Autor AFP
O técnico Nuno Espírito Santo foi demitido do Nottingham Forest, após 21 meses comandando o time da Premier League.

O Forest "agradece a Nuno por sua contribuição durante um período de muito sucesso no City Ground, especialmente por seu papel na temporada 2024/25, que ficará para sempre gravada na história do clube", disse ele em um comunicado divulgado pouco depois da meia-noite de terça-feira (9, data local).

Nuno se torna assim o primeiro técnico da Premier League a perder o cargo nesta temporada, duas semanas após admitir que seu relacionamento com o dono do clube, Evangelos Marinakis, havia se deteriorado.

"Nosso relacionamento mudou e não somos mais tão próximos. Todos no clube deveriam nos apoiar, mas não é o caso", lamentou ele.

O português de 51 anos assumiu o comando da equipe em dezembro de 2023 sucedendo Steve Cooper e conseguiu salvar o time do rebaixamento. 

Na temporada passada, o Nottingham Forest terminou em sétimo lugar na Premier League, sua melhor classificação desde a temporada 1994/95.

O clube também conseguiu ocupar a vaga do Crystal Palace na Liga Europa, já que o clube londrino havia sido relegado pela Uefa para a Conference League devido à regra de multipropriedade.

O Nottingham Forest ocupa atualmente a 10ª posição na Premier League após três rodadas, tendo perdido por 3 a 0 para o West Ham no último jogo de Nuno  Espírito Santo como técnico. 

De acordo com relatos da mídia britânica, as negociações para a nomeação de um sucessor já começaram. O ex-técnico do Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, está entre os candidatos.

