Nottingham Forest demite técnico Nuno Espirito Santo

O técnico Nuno Espírito Santo foi demitido do Nottingham Forest, após 21 meses comandando o time da Premier League. O Forest "agradece a Nuno por sua contribuição durante um período de muito sucesso no City Ground, especialmente por seu papel na temporada 2024/25, que ficará para sempre gravada na história do clube", disse ele em um comunicado divulgado pouco depois da meia-noite de terça-feira (9, data local).

Nuno se torna assim o primeiro técnico da Premier League a perder o cargo nesta temporada, duas semanas após admitir que seu relacionamento com o dono do clube, Evangelos Marinakis, havia se deteriorado. "Nosso relacionamento mudou e não somos mais tão próximos. Todos no clube deveriam nos apoiar, mas não é o caso", lamentou ele. O português de 51 anos assumiu o comando da equipe em dezembro de 2023 sucedendo Steve Cooper e conseguiu salvar o time do rebaixamento. Na temporada passada, o Nottingham Forest terminou em sétimo lugar na Premier League, sua melhor classificação desde a temporada 1994/95.