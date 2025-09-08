Morre o maestro alemão Christoph von Dohnanyi

Christoph von Dohnanyi faleceu em Munique "a poucos dias de completar 96 anos", informou a NDR.

O maestro alemão Christoph von Dohnanyi, considerado um dos grandes nomes de sua geração, morreu aos 95 anos, anunciou nesta segunda-feira(8) a rádio estatal NDR.

Hendrik Lünenborg, diretor-geral da rádio, mencionou uma "grande perda" e prestou homenagem a "uma das figuras mais importantes da música internacional".

Nascido em Berlim, Christoph von Dohnanyi era neto do compositor e maestro húngaro Ernst von Dohnanyi. Seu pai, seu tio e vários familiares fizeram parte da resistência contra o nazismo.

É conhecido principalmente por ter conduzido durante quase 20 anos a Orquestra de Cleveland, nos Estados Unidos, de 1984 a 2002.

Também foi maestro convidado em várias grandes óperas europeias em Viena, Londres, Paris e Zurique, assim como no Festival de Salzburgo.