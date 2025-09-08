Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre o maestro alemão Christoph von Dohnanyi

Autor AFP
O maestro alemão Christoph von Dohnanyi, considerado um dos grandes nomes de sua geração, morreu aos 95 anos, anunciou nesta segunda-feira(8) a rádio estatal NDR. 

Christoph von Dohnanyi faleceu em Munique "a poucos dias de completar 96 anos", informou a NDR. 

Hendrik Lünenborg, diretor-geral da rádio, mencionou uma "grande perda" e prestou homenagem a "uma das figuras mais importantes da música internacional". 

Nascido em Berlim, Christoph von Dohnanyi era neto do compositor e maestro húngaro Ernst von Dohnanyi. Seu pai, seu tio e vários familiares fizeram parte da resistência contra o nazismo. 

É conhecido principalmente por ter conduzido durante quase 20 anos a Orquestra de Cleveland, nos Estados Unidos, de 1984 a 2002. 

Também foi maestro convidado em várias grandes óperas europeias em Viena, Londres, Paris e Zurique, assim como no Festival de Salzburgo. 

Além disso, conduziu a Ópera Estatal de Hamburgo entre 1978 e 1982, e atuou como diretor musical da Ópera de Frankfurt.

