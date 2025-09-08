Itália vence Israel no fim e respira nas Eliminatórias; Suécia se complica

Com muito sofrimento, a Itália do técnico Gennaro Gattuso prosseguiu em sua recuperação com uma vitória por 5 a 4 sobre Israel, conquistando assim o segundo lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (8), na Hungria, em um dia em que a Suécia se complicou na tabela. Com uma presença regular em Mundiais — embora já tenha ficado de fora da edição do Catar em 2022 — a seleção sueca, do artilheiro do Arsenal Viktor Gyökeres e do novo atacante do Liverpool Alexander Isak, sofreu outra decepção ao perder por 2 a 0 para o modesto Kosovo.

. Grupo B: Suíça vence, Suécia decepciona A situação começa a ficar preocupante para os suecos no Grupo B, que conta com apenas quatro seleções. Eles estão agora cinco pontos atrás da líder Suíça, que derrotou a Eslovênia por 3 a 0 no St. Jakob-Park, em Basileia, com todos os gols marcados no primeiro tempo, por Nico Elvedi (18'), Breel Embolo (33') e Dan Ndoye (38'). Apenas o primeiro de cada grupo garante vaga direta para a Copa do Mundo. Os segundos colocados devem continuar sua jornada na repescagem.

A vitória do Kosovo sobre a Suécia no estádio Fadil Vokrri, em Pristina, veio com gols do meio-campista do Augsburg Elvis Rexhbeçaj (26') e do atacante do Mallorca Vedat Muriqi (42'). A seleção dos Bálcãs está agora em segundo lugar no grupo, com três pontos enquanto os suecos têm apenas um. . Grupo C: Dinamarca atropela na visita à Grécia

A Dinamarca conquistou os três pontos na visita à Grécia com uma vitória por 3 a 0 e lidera o Grupo C. Os gols foram marcados pelo atacante Mikkel Damsgaard (32'), o zagueiro Andreas Christensen (62') e o centroavante Rasmus Højlund (81'), que havia começado a partida no banco. A Escócia, que venceu Belarus por 2 a 0, também fora de casa, está empatada em pontos (4) com os dinamarqueses, mas marcou um gol a menos nas duas rodadas disputadas até o momento.

. Grupo I: Tonali evita desastre italiano Um gol de Sandro Tonali nos acréscimos (90+1) garantiu a vitória de 5 a 4 para a Itália sobre Israel e a salvou de outro desastre. A 'Azzurra', tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006), mas ausente das duas últimas Copas, parece estar sob pressão extra, dada a possibilidade de assistir a um terceiro Mundial do sofá.