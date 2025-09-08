Israel usará braçadeira preta em jogo contra Itália após ataque em Jerusalém

"Devido ao atentado em Jerusalém e à morte de seis israelenses, os jogadores israelenses jogarão com uma braçadeira preta", aceitou a Uefa, segundo a Federação Italiana de Futebol.

A seleção israelense de futebol usará uma braçadeira preta durante sua partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra a Itália nesta segunda-feira (8) em Debrecen (Hungria), em memória às vítimas do ataque em Jerusalém Oriental que deixou seis mortos.

Dois palestinos abriram fogo contra um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental nesta segunda-feira e mataram seis pessoas, informaram as autoridades israelenses, em um dos ataques mais mortais na cidade desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, os dois criminosos morreram.

Israel está em segundo lugar no grupo I das classificatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com nove pontos, três a menos que a Noruega (1º, 12 pontos) e três a mais que a Itália (3º, 6 pontos).

O primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. O segundo lugar na tabela disputará a repescagem.