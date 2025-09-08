'Equador é uma das melhores seleções do mundo', diz Scaloni, sobre próximo adversário da Argentina

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, considerou "um bom teste" a partida que a 'Albiceleste' disputará nesta terça-feira (9), fora de casa, contra o Equador no encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, para a qual as duas seleções já garantiram suas vagas. Os campeões mundiais visitarão Guayaquil sem o astro Lionel Messi, que será poupado, em um jogo em que buscarão terminar com 41 pontos na liderança da tabela, posição que não é ameaçada.

O Equador, quarto colocado com 26 pontos, vai tentar recuperar o terreno perdido e terminar pelo menos no 'pódio' na 18ª e última rodada das Eliminatórias. "Eles têm um bom nível de jogadores, é um bom teste para nós. Tudo me preocupa no Equador. Estamos analisando, e é uma das melhores seleções do mundo, não apenas da América do Sul. Eles vão dificultar as coisas para nós e para quem quer que enfrentem na Copa do Mundo", garantiu Scaloni em entrevista coletiva em Ezeiza, na província de Buenos Aires. Sem Messi, que marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela na quinta-feira, em Buenos Aires, em sua última partida oficial em solo argentino, a 'Albiceleste' anunciou mudanças em Guayaquil. "Não conversei com ele (Messi) sobre a Copa do Mundo. Sei que ele vai encarar esse momento com calma, que merece, e o que ele decidir será bom", disse o treinador sobre a possível participação do camisa 10 na Copa do Mundo do ano que vem.

- Otamendi será o capitão - Para a partida desta terça-feira, Scaloni já sabe que não poderá contar com Messi e nem com o zagueiro Cristian 'Cuti' Romero, que está suspenso. O técnico destacou que o capitão será o experiente zagueiro Nicolás Otamendi, que jogará sua última partida de Eliminatórias, e que o atacante da Inter de Milão, Lautaro Martínez, provavelmente será titular.

"Haverá mudanças forçadas, mas também acreditamos que é importante observar outros jogadores. A ideia é fazer algumas mudanças porque aqueles que jogaram menos merecem mostrar que podem estar lá", antecipou. Por outro lado, Scaloni disse que ainda não cabe "falar sobre uma porcentagem no elenco" de jogadores que estarão na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. "Não tenho certeza. Ainda estamos longe, muitas coisas podem acontecer, embora tenhamos um número de jogadores que sempre permanece o mesmo", afirmou.