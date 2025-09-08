Carcaça de segunda maior espécie de baleia do mundo é encontrada em praia do Reino Unido

Uma carcaça da segunda maior espécie de baleia do mundo foi encontrada na praia de Cefn Sidan, no condado de Carmarthenshire, no País de Gales. O Monitoramento Ambiental Marinho informou que, na última segunda-feira, dia 1º, foi acionado por banhistas que encontraram um animal gigante encalhado na areia da praia. Como o mamífero já estava morto, os especialistas só foram ao local no dia seguinte, quando confirmaram se tratar de uma baleia-comum - a segunda maior espécie de baleia, atrás apenas da baleia-azul.

O animal encontrado em Cefn Sidan tinha mais de 21 metros de comprimento. Apenas a cabeça media 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura.