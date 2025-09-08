Campeão do US Open, Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP; João Fonseca é 42º

Em 2022, quando Alcaraz conquistou seu primeiro título em Nova York, o primeiro Grand Slam de sua carreira, o tenista espanhol, que então tinha 19 anos, se tornou o número 1 mais jovem da história.

Campeão do US Open com vitória sobre o italiano Jannik Sinner na final, o espanhol Carlos Alcaraz recuperou a primeira posição do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (8).

Este ano, e depois de 65 semanas com Sinner no topo, Alcaraz desbanca o italiano e confirma o amplo domínio de ambos os jogadores no circuito.

Os dois dividiram os últimos oito títulos de Grand Slam (quatro para cada) e protagonizaram as últimas três finais, com duas vitórias de Alcaraz (Roland Garros e US Open) e uma para Sinner (Wimbledon).

O terceiro colocado no ranking, o alemão Alexander Zverev, aparece 4.850 pontos atrás, seguido pelo veterano Novak Djokovic, que em Nova York alcançou a semifinal pela 53ª vez em 80 participações em Grand Slams e agora é o número 4 do mundo, enquanto o americano Taylor Fritz fecha o Top 5.

O grande salto na lista foi do canadense Felix Auger-Aliassime, derrotado por Sinner na semifinal do US Open, que com esse resultado volta ao Top 20, como número 13 do mundo, depois de subir 14 posições.