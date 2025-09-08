Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil enfrenta Bolívia, que precisa vencer para sonhar com vaga na repescagem

Brasil enfrenta Bolívia, que precisa vencer para sonhar com vaga na repescagem

Autor José Arturo Cárdenas
Autor
José Arturo Cárdenas Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Enquanto o Brasil, já classificado, cumpre tabela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Bolívia só tem uma opção: vencer a seleção pentacampeã nesta terça-feira (9) e rezar para que a Colômbia tire pontos da Venezuela em Maturín. Só assim os bolivianos poderão avançar para a repescagem intercontinental e seguir sonhando com a vaga no Mundial.

'La Verde' e 'La Vinotinto' vêm de derrotas por 3 a 0 sofridas na quinta-feira. O jogo da Venezuela foi uma despedida de Lionel Messi em jogos oficiais na Argentina, enquanto a Bolívia perdeu em Barranquilla para a Colômbia, que garantiu seu retorno à Copa do Mundo após ficar de fora do Mundial do Catar-2022. 

Os venezuelanos chegam à décima oitava e última rodada com tudo a seu favor para garantir a sétima colocação nas Eliminatórias com 18 pontos e um saldo de gols de -7, enquanto os bolivianos possuem 17 pontos e um saldo bem pior, de -19. 

A situação não é nada fácil para a Bolívia que nas últimas rodadas tem passado da alegria à tristeza. 

Não só precisa vencer a equipe comandada por Carlo Ancelotti, como também precisa que a Venezuela não derrote a Colômbia em Maturín, em uma partida que será disputada simultaneamente, às 20h (horário de Brasília).

- Brasil quer vitória -

O Brasil de Ancelotti chega a El Alto na segunda colocação das Eliminatórias, com 28 pontos, dez atrás da campeã mundial Argentina, e com vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026 desde junho.

A seleção canarinho, sem Neymar e Vinícius Júnior, vai jogar pela primeira vez nessa cidade, escolhida pela Bolívia para aproveitar ao máximo a altitude e almejar o retorno a uma Copa do Mundo, após a histórica classificação para o Mundial dos Estados Unidos em 1994. 

Com a missão de honrar sua história e garantir o segundo lugar na tabela, o Brasil deixou claro que vai com tudo atrás da vitória. 

"A camisa do Brasil não pode permitir ao jogador que exista jogo mais ou menos importante. Todos são importantes. O jogo contra a Bolívia é importante para a gente melhorar nosso jogo, nossa atitude, nossa intensidade", disse 'Carletto'. 

O ex-técnico do Real Madrid, que aos poucos vai se familiarizando com as vicissitudes das Eliminatórias Sul-Americanas, anunciou que sua equipe terá mudanças em relação àquela que goleou o lanterna e eliminado Chile por 3 a 0 na semana passada, no Maracanã.

O atacante Kaio Jorge, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, estará fora devido a lesão. "Vamos mudar não só a estratégia, mas também alguns jogadores", disse o treinador, referindo-se ao que será sua primeira partida em uma cidade de grande altitude. Para o atacante Gabriel Martinelli, a altitude é "sem dúvida um fator que incomoda" os visitantes. "Mas estamos focados na partida", garantiu.

- Aproveitar a altitude -

Desde que assumiu o comando técnico da seleção boliviana, em meados do ano passado, Oscar Villegas migrou do Estádio Hernando Siles, em La Paz, 3.650 metros acima do nível do mar, para a Villa Ingenio, em El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar. 

Seus jogadores começaram a pontuar e a subir posições, mas os resultados recentes os colocaram de volta a uma situação complicada, e agora dependem de outros nesta última rodada das Eliminatórias. 

"O Brasil vai chegar aqui querendo nos vencer", disse o tranquilo meio-campista Ervin Vaca durante a última coletiva de imprensa no sábado. 

Para evitar que os brasileiros partam com tudo para o ataque, Vaca disse que eles vão precisar se concentrar na marcação desde as linhas de frente. 

"Vamos ter que escalar três jogadores" no ataque, afirmou.

Prováveis escalações:

Bolívia: Carlos Lampe - José Sagredo, Luis Haquin, Diego Arroyo, Diego Medina - Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Miguel Terceros - Henry Vaca, Enzo Monteiro, Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

Brasil. Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, João Gomes, Andrey Santos, Estêvão - Gabriel Martinelli, João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cristian Garay (CHI).

jac/ma/raa/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar