Adolescente acusado de matar dois policiais em delegacia na Turquia

Dois policiais foram mortos a tiros e outros dois ficaram feridos nesta segunda-feira (8) em uma delegacia próxima à cidade turca de Izmir e um adolescente de 16 anos foi detido como suspeito, anunciou o ministro do Interior. "O suspeito do incidente, E.B., de 16 anos, foi detido e abrimos uma investigação", anunciou na rede social X o ministro Ali Yerlikaya.

Segundo ele, um dos policiais feridos está em condição grave. O governador de Izmir, Suleyman Elban, disse que o suspeito morava na mesma rua da delegacia e foi ferido durante a detenção. "O suspeito do assassinato é um jovem de 16 anos que mora nesta rua. Ele não tem antecedentes criminais, nem registros de prisões por qualquer delito", disse Elban. O governador afirmou que o suspeito usou "uma espingarda que seu pai comprou há 10 anos".