Trump propõe cessar-fogo em Gaza; Hamas diz estar pronto para negociar

Uma menina palestina reage à destruição após um ataque noturno ao Centro de Saúde Sheikh Radwan, administrado pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), no norte da Cidade de Gaza, em 6 de agosto de 2025. A agência de defesa civil de Gaza informou que 68 pessoas foram mortas por tiros e ataques aéreos israelenses em 5 de agosto, incluindo 56 que aguardavam perto de locais de distribuição de ajuda humanitária dentro do território palestino / Crédito: Omar AL-QATTAA/AFP

O Hamas afirmou neste domingo, 7, que recebeu, por meio de intermediários, propostas dos Estados Unidos para viabilizar um cessar-fogo na Faixa de Gaza. De acordo com informações do site de notícias Axios, a proposta do presidente americano Donald Trump prevê a libertação de 48 reféns mantidos pelo grupo em troca do cessar-fogo e também o fim da ocupação israelense na Cidade de Gaza.

Em contrapartida, Israel soltaria entre 2,5 mil e 3 mil prisioneiros palestinos, incluindo centenas condenados à prisão perpétua por assassinato de israelenses. A Axios informou ainda que, caso o Hamas aceite a iniciativa, Trump se comprometeu a atuar ativamente pelo fim da guerra, mantendo o cessar-fogo enquanto durarem as negociações. De acordo com um alto funcionário israelense ouvido pela Axios, o plano também abriria caminho para negociações imediatas sobre os termos de um acordo de paz definitivo. Israel exige o desarmamento do Hamas, enquanto o grupo demanda a retirada completa das Forças de Defesa de Israel (IDF) da Faixa de Gaza. O funcionário acrescentou que, se a proposta for rejeitada, a alternativa seria "muito ruim": uma ampla operação militar israelense, diz o veículo.

O texto reforça que um eventual acordo só será viável com garantias públicas e explícitas de cumprimento por parte de Israel, para evitar o que chamou de "repetições de experiências anteriores". Como exemplo, citou uma proposta apresentada em 18 de agosto no Cairo, baseada em iniciativa americana, que teria sido aceita pelo Hamas, mas não recebeu resposta de Israel. O grupo acusou o país de prosseguir com "massacres e limpeza étnica" mesmo após aquela mediação. A manifestação ocorre horas depois de Donald Trump afirmar que Israel já aceitou os termos apresentados por Washington para encerrar a guerra. O republicano advertiu o Hamas de que haveria consequências caso não aceitasse, descrevendo o aviso como o "último" dirigido ao movimento.