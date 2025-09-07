Seul anuncia acordo com EUA sobre a libertação de sul-coreanos detidos em fábrica da Hyundai

O governo da Coreia do Sul afirmou neste domingo, 7, ter chegado a um acordo com os EUA sobre a libertação de trabalhadores sul-coreanos detidos em uma fábrica da Hyundai na Geórgia (EUA). O chefe de gabinete presidencial sul-coreano, Kang Hoon-sik, anunciou no domingo que a Coreia do Sul e os EUA finalizaram as negociações sobre a libertação dos trabalhadores e que ainda faltam algumas medidas administrativas não especificadas a serem tomadas.

Kang Hoon-sik disse que a Coreia do Sul planeja enviar um avião fretado para levar os trabalhadores de volta para casa. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, disse no sábado que mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas. Investigação Steven Schrank, agente responsável pela Homeland Security Investigations no Estado, disse em entrevista coletiva que a ação foi resultado de uma investigação de meses sobre supostas contratações ilegais e se tratou da "maior operação em um único local" na história de duas décadas da agência.